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IBIG: iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

25.61 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBIG汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.61和高点25.63进行交易。

关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBIG股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.61。它在25.61 - 25.63范围内交易，昨天的收盘价为25.63，交易量达到38。IBIG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF目前的价值为25.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.48%和USD。实时查看图表以跟踪IBIG走势。

如何购买IBIG股票？

您可以以25.61的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.61或25.91附近，而38和-0.04%显示市场活动。立即关注IBIG的实时图表更新。

如何投资IBIG股票？

投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.50 - 26.54和当前价格25.61。许多人在以25.61或25.91下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IBIG价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF的最高价格是26.54。在25.50 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF的绩效。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF（IBIG）的最低价格为25.50。将其与当前的25.61和25.50 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBIG股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.63和-2.48%中可见。

日范围
25.61 25.63
年范围
25.50 26.54
前一天收盘价
25.63
开盘价
25.62
卖价
25.61
买价
25.91
最低价
25.61
最高价
25.63
交易量
38
日变化
-0.08%
月变化
0.00%
6个月变化
-2.96%
年变化
-2.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%