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IBIF: iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF

25.72 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBIF汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.74进行交易。

关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBIF股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.72。它在25.69 - 25.74范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到16。IBIF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF目前的价值为25.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪IBIF走势。

如何购买IBIF股票？

您可以以25.72的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.72或26.02附近，而16和-0.08%显示市场活动。立即关注IBIF的实时图表更新。

如何投资IBIF股票？

投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.61 - 26.49和当前价格25.72。许多人在以25.72或26.02下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IBIF价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF的最高价格是26.49。在25.61 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF的绩效。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF（IBIF）的最低价格为25.61。将其与当前的25.72和25.61 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBIF股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-1.76%中可见。

日范围
25.69 25.74
年范围
25.61 26.49
前一天收盘价
25.73
开盘价
25.74
卖价
25.72
买价
26.02
最低价
25.69
最高价
25.74
交易量
16
日变化
-0.04%
月变化
0.16%
6个月变化
-2.24%
年变化
-1.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%