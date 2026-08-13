IBIF: iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
今日IBIF汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.74进行交易。
关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBIF股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.72。它在25.69 - 25.74范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到16。IBIF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF目前的价值为25.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪IBIF走势。
如何购买IBIF股票？
您可以以25.72的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.72或26.02附近，而16和-0.08%显示市场活动。立即关注IBIF的实时图表更新。
如何投资IBIF股票？
投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.61 - 26.49和当前价格25.72。许多人在以25.72或26.02下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IBIF价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF的最高价格是26.49。在25.61 - 26.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF的绩效。
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF（IBIF）的最低价格为25.61。将其与当前的25.72和25.61 - 26.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBIF股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-1.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.73
- 开盘价
- 25.74
- 卖价
- 25.72
- 买价
- 26.02
- 最低价
- 25.69
- 最高价
- 25.74
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- -1.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%