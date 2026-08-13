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IBIC: iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

25.61 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBIC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.60和高点25.61进行交易。

关注iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBIC股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF股票今天的定价为25.61。它在25.60 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到7。IBIC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF目前的价值为25.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.19%和USD。实时查看图表以跟踪IBIC走势。

如何购买IBIC股票？

您可以以25.61的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF股票。订单通常设置在25.61或25.91附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注IBIC的实时图表更新。

如何投资IBIC股票？

投资iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF需要考虑年度范围25.50 - 26.13和当前价格25.61。许多人在以25.61或25.91下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IBIC价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF的最高价格是26.13。在25.50 - 26.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF的绩效。

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF（IBIC）的最低价格为25.50。将其与当前的25.61和25.50 - 26.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBIC股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和-0.19%中可见。

日范围
25.60 25.61
年范围
25.50 26.13
前一天收盘价
25.61
开盘价
25.61
卖价
25.61
买价
25.91
最低价
25.60
最高价
25.61
交易量
7
日变化
0.00%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.39%
年变化
-0.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%