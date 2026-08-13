IBHL: iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
今日IBHL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.25和高点25.35进行交易。
关注iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBHL股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为25.30。它在25.25 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.33，交易量达到11。IBHL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF目前的价值为25.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪IBHL走势。
如何购买IBHL股票？
您可以以25.30的当前价格购买iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在25.30或25.60附近，而11和-0.04%显示市场活动。立即关注IBHL的实时图表更新。
如何投资IBHL股票？
投资iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围24.92 - 25.89和当前价格25.30。许多人在以25.30或25.60下订单之前，会比较0.28%和。实时查看IBHL价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF的最高价格是25.89。在24.92 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF的绩效。
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF（IBHL）的最低价格为24.92。将其与当前的25.30和24.92 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBHL股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.33和-1.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.33
- 开盘价
- 25.31
- 卖价
- 25.30
- 买价
- 25.60
- 最低价
- 25.25
- 最高价
- 25.35
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- -1.29%
- 年变化
- -1.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%