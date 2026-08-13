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IBHL: iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

25.30 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBHL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.25和高点25.35进行交易。

关注iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBHL股票今天的价格是多少？

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为25.30。它在25.25 - 25.35范围内交易，昨天的收盘价为25.33，交易量达到11。IBHL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF目前的价值为25.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.94%和USD。实时查看图表以跟踪IBHL走势。

如何购买IBHL股票？

您可以以25.30的当前价格购买iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在25.30或25.60附近，而11和-0.04%显示市场活动。立即关注IBHL的实时图表更新。

如何投资IBHL股票？

投资iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围24.92 - 25.89和当前价格25.30。许多人在以25.30或25.60下订单之前，会比较0.28%和。实时查看IBHL价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF的最高价格是25.89。在24.92 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF的绩效。

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF（IBHL）的最低价格为24.92。将其与当前的25.30和24.92 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBHL股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.33和-1.94%中可见。

日范围
25.25 25.35
年范围
24.92 25.89
前一天收盘价
25.33
开盘价
25.31
卖价
25.30
买价
25.60
最低价
25.25
最高价
25.35
交易量
11
日变化
-0.12%
月变化
0.28%
6个月变化
-1.29%
年变化
-1.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%