IBHI: iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET
今日IBHI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.28和高点23.32进行交易。
关注iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBHI新闻
常见问题解答
IBHI股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET股票今天的定价为23.29。它在23.28 - 23.32范围内交易，昨天的收盘价为23.26，交易量达到44。IBHI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET股票是否支付股息？
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET目前的价值为23.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.35%和USD。实时查看图表以跟踪IBHI走势。
如何购买IBHI股票？
您可以以23.29的当前价格购买iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET股票。订单通常设置在23.29或23.59附近，而44和0.00%显示市场活动。立即关注IBHI的实时图表更新。
如何投资IBHI股票？
投资iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET需要考虑年度范围23.01 - 23.66和当前价格23.29。许多人在以23.29或23.59下订单之前，会比较0.34%和。实时查看IBHI价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET的最高价格是23.66。在23.01 - 23.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET的绩效。
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET（IBHI）的最低价格为23.01。将其与当前的23.29和23.01 - 23.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBHI股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.26和-1.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.26
- 开盘价
- 23.29
- 卖价
- 23.29
- 买价
- 23.59
- 最低价
- 23.28
- 最高价
- 23.32
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -0.30%
- 年变化
- -1.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%