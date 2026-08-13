IBGA股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF股票今天的定价为23.46。它在23.45 - 23.51范围内交易，昨天的收盘价为23.44，交易量达到12。IBGA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF目前的价值为23.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.02%和USD。实时查看图表以跟踪IBGA走势。

如何购买IBGA股票？ 您可以以23.46的当前价格购买iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在23.46或23.76附近，而12和-0.21%显示市场活动。立即关注IBGA的实时图表更新。

如何投资IBGA股票？ 投资iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF需要考虑年度范围23.38 - 25.58和当前价格23.46。许多人在以23.46或23.76下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IBGA价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF的最高价格是25.58。在23.38 - 25.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF（IBGA）的最低价格为23.38。将其与当前的23.46和23.38 - 25.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。