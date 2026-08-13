IBDZ: iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
今日IBDZ汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.53和高点25.58进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
IBDZ股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票今天的定价为25.53。它在25.53 - 25.58范围内交易，昨天的收盘价为25.52，交易量达到120。IBDZ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF目前的价值为25.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.90%和USD。实时查看图表以跟踪IBDZ走势。
如何购买IBDZ股票？
您可以以25.53的当前价格购买iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在25.53或25.83附近，而120和-0.20%显示市场活动。立即关注IBDZ的实时图表更新。
如何投资IBDZ股票？
投资iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF需要考虑年度范围25.51 - 26.72和当前价格25.53。许多人在以25.53或25.83下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IBDZ价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF的最高价格是26.72。在25.51 - 26.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF（IBDZ）的最低价格为25.51。将其与当前的25.53和25.51 - 26.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBDZ股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.52和-3.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.52
- 开盘价
- 25.58
- 卖价
- 25.53
- 买价
- 25.83
- 最低价
- 25.53
- 最高价
- 25.58
- 交易量
- 120
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.66%
- 年变化
- -3.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%