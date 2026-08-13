IBDZ股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票今天的定价为25.53。它在25.53 - 25.58范围内交易，昨天的收盘价为25.52，交易量达到120。IBDZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF目前的价值为25.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.90%和USD。实时查看图表以跟踪IBDZ走势。

如何购买IBDZ股票？ 您可以以25.53的当前价格购买iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在25.53或25.83附近，而120和-0.20%显示市场活动。立即关注IBDZ的实时图表更新。

如何投资IBDZ股票？ 投资iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF需要考虑年度范围25.51 - 26.72和当前价格25.53。许多人在以25.53或25.83下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IBDZ价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF的最高价格是26.72。在25.51 - 26.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF（IBDZ）的最低价格为25.51。将其与当前的25.53和25.51 - 26.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。