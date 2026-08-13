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IBDW: iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

20.60 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBDW汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.60和高点20.63进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBDW股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF股票今天的定价为20.60。它在20.60 - 20.63范围内交易，昨天的收盘价为20.59，交易量达到373。IBDW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF目前的价值为20.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.00%和USD。实时查看图表以跟踪IBDW走势。

如何购买IBDW股票？

您可以以20.60的当前价格购买iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在20.60或20.90附近，而373和-0.10%显示市场活动。立即关注IBDW的实时图表更新。

如何投资IBDW股票？

投资iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF需要考虑年度范围20.55 - 21.78和当前价格20.60。许多人在以20.60或20.90下订单之前，会比较0.19%和。实时查看IBDW价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF的最高价格是21.78。在20.55 - 21.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF（IBDW）的最低价格为20.55。将其与当前的20.60和20.55 - 21.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBDW股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.59和-2.00%中可见。

日范围
20.60 20.63
年范围
20.55 21.78
前一天收盘价
20.59
开盘价
20.62
卖价
20.60
买价
20.90
最低价
20.60
最高价
20.63
交易量
373
日变化
0.05%
月变化
0.19%
6个月变化
-2.97%
年变化
-2.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%