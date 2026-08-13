IBDT: iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
今日IBDT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.15和高点25.16进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBDT股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF股票今天的定价为25.16。它在25.15 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到387。IBDT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.91%和USD。实时查看图表以跟踪IBDT走势。
如何购买IBDT股票？
您可以以25.16的当前价格购买iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而387和0.00%显示市场活动。立即关注IBDT的实时图表更新。
如何投资IBDT股票？
投资iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF需要考虑年度范围25.11 - 25.74和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.16%和。实时查看IBDT价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF的最高价格是25.74。在25.11 - 25.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF（IBDT）的最低价格为25.11。将其与当前的25.16和25.11 - 25.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBDT股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和-0.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.16
- 开盘价
- 25.16
- 卖价
- 25.16
- 买价
- 25.46
- 最低价
- 25.15
- 最高价
- 25.16
- 交易量
- 387
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -1.06%
- 年变化
- -0.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%