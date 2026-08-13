IBDR股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF股票今天的定价为24.18。它在24.18 - 24.19范围内交易，昨天的收盘价为24.18，交易量达到395。IBDR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪IBDR走势。

如何购买IBDR股票？ 您可以以24.18的当前价格购买iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而395和0.00%显示市场活动。立即关注IBDR的实时图表更新。

如何投资IBDR股票？ 投资iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF需要考虑年度范围24.16 - 24.31和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较0.08%和。实时查看IBDR价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF的最高价格是24.31。在24.16 - 24.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF（IBDR）的最低价格为24.16。将其与当前的24.18和24.16 - 24.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。