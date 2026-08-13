IBCA股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF股票今天的定价为25.02。它在25.02 - 25.09范围内交易，昨天的收盘价为25.03，交易量达到428。IBCA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF目前的价值为25.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.35%和USD。实时查看图表以跟踪IBCA走势。

如何购买IBCA股票？ 您可以以25.02的当前价格购买iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF股票。订单通常设置在25.02或25.32附近，而428和-0.28%显示市场活动。立即关注IBCA的实时图表更新。

如何投资IBCA股票？ 投资iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF需要考虑年度范围25.02 - 26.30和当前价格25.02。许多人在以25.02或25.32下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IBCA价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF的最高价格是26.30。在25.02 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF（IBCA）的最低价格为25.02。将其与当前的25.02和25.02 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。