HYMB: SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF
今日HYMB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.94和高点24.99进行交易。
关注SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HYMB股票今天的价格是多少？
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票今天的定价为24.96。它在24.94 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到916。HYMB的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票是否支付股息？
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF目前的价值为24.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪HYMB走势。
如何购买HYMB股票？
您可以以24.96的当前价格购买SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票。订单通常设置在24.96或25.26附近，而916和0.04%显示市场活动。立即关注HYMB的实时图表更新。
如何投资HYMB股票？
投资SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF需要考虑年度范围24.43 - 25.48和当前价格24.96。许多人在以24.96或25.26下订单之前，会比较0.48%和。实时查看HYMB价格图表，了解每日变化。
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF的最高价格是25.48。在24.43 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF的绩效。
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF（HYMB）的最低价格为24.43。将其与当前的24.96和24.43 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYMB股票是什么时候拆分的？
SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-1.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.97
- 开盘价
- 24.95
- 卖价
- 24.96
- 买价
- 25.26
- 最低价
- 24.94
- 最高价
- 24.99
- 交易量
- 916
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -1.42%
- 年变化
- -1.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%