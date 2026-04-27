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HYMB: SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF

24.96 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYMB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.94和高点24.99进行交易。

关注SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYMB新闻

常见问题解答

HYMB股票今天的价格是多少？

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票今天的定价为24.96。它在24.94 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.97，交易量达到916。HYMB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票是否支付股息？

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF目前的价值为24.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪HYMB走势。

如何购买HYMB股票？

您可以以24.96的当前价格购买SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票。订单通常设置在24.96或25.26附近，而916和0.04%显示市场活动。立即关注HYMB的实时图表更新。

如何投资HYMB股票？

投资SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF需要考虑年度范围24.43 - 25.48和当前价格24.96。许多人在以24.96或25.26下订单之前，会比较0.48%和。实时查看HYMB价格图表，了解每日变化。

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF的最高价格是25.48。在24.43 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF的绩效。

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF（HYMB）的最低价格为24.43。将其与当前的24.96和24.43 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYMB股票是什么时候拆分的？

SPDR Nuveen 标普高收益市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.97和-1.19%中可见。

日范围
24.94 24.99
年范围
24.43 25.48
前一天收盘价
24.97
开盘价
24.95
卖价
24.96
买价
25.26
最低价
24.94
最高价
24.99
交易量
916
日变化
-0.04%
月变化
0.48%
6个月变化
-1.42%
年变化
-1.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%