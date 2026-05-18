HYLB: Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
今日HYLB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点36.27和高点36.31进行交易。
关注Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HYLB股票今天的价格是多少？
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为36.28。它在36.27 - 36.31范围内交易，昨天的收盘价为36.25，交易量达到435。HYLB的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为36.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.06%和USD。实时查看图表以跟踪HYLB走势。
如何购买HYLB股票？
您可以以36.28的当前价格购买Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在36.28或36.58附近，而435和-0.06%显示市场活动。立即关注HYLB的实时图表更新。
如何投资HYLB股票？
投资Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围35.92 - 37.19和当前价格36.28。许多人在以36.28或36.58下订单之前，会比较0.44%和。实时查看HYLB价格图表，了解每日变化。
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是37.19。在35.92 - 37.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF（HYLB）的最低价格为35.92。将其与当前的36.28和35.92 - 37.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYLB股票是什么时候拆分的？
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.25和-1.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.25
- 开盘价
- 36.30
- 卖价
- 36.28
- 买价
- 36.58
- 最低价
- 36.27
- 最高价
- 36.31
- 交易量
- 435
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- -0.85%
- 年变化
- -1.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%