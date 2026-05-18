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HYLB: Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

36.28 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYLB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点36.27和高点36.31进行交易。

关注Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYLB新闻

常见问题解答

HYLB股票今天的价格是多少？

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为36.28。它在36.27 - 36.31范围内交易，昨天的收盘价为36.25，交易量达到435。HYLB的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为36.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.06%和USD。实时查看图表以跟踪HYLB走势。

如何购买HYLB股票？

您可以以36.28的当前价格购买Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在36.28或36.58附近，而435和-0.06%显示市场活动。立即关注HYLB的实时图表更新。

如何投资HYLB股票？

投资Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围35.92 - 37.19和当前价格36.28。许多人在以36.28或36.58下订单之前，会比较0.44%和。实时查看HYLB价格图表，了解每日变化。

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是37.19。在35.92 - 37.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF（HYLB）的最低价格为35.92。将其与当前的36.28和35.92 - 37.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYLB股票是什么时候拆分的？

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.25和-1.06%中可见。

日范围
36.27 36.31
年范围
35.92 37.19
前一天收盘价
36.25
开盘价
36.30
卖价
36.28
买价
36.58
最低价
36.27
最高价
36.31
交易量
435
日变化
0.08%
月变化
0.44%
6个月变化
-0.85%
年变化
-1.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%