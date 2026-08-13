HYFI股票今天的价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票今天的定价为37.16。它在37.13 - 37.18范围内交易，昨天的收盘价为37.15，交易量达到91。HYFI的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票是否支付股息？ AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF目前的价值为37.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪HYFI走势。

如何购买HYFI股票？ 您可以以37.16的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票。订单通常设置在37.16或37.46附近，而91和0.03%显示市场活动。立即关注HYFI的实时图表更新。

如何投资HYFI股票？ 投资AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF需要考虑年度范围36.63 - 37.83和当前价格37.16。许多人在以37.16或37.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看HYFI价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的最高价格是37.83。在36.63 - 37.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最低价格是多少？ AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF（HYFI）的最低价格为36.63。将其与当前的37.16和36.63 - 37.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。