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HYFI: AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF

37.16 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点37.13和高点37.18进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYFI股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票今天的定价为37.16。它在37.13 - 37.18范围内交易，昨天的收盘价为37.15，交易量达到91。HYFI的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF目前的价值为37.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪HYFI走势。

如何购买HYFI股票？

您可以以37.16的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票。订单通常设置在37.16或37.46附近，而91和0.03%显示市场活动。立即关注HYFI的实时图表更新。

如何投资HYFI股票？

投资AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF需要考虑年度范围36.63 - 37.83和当前价格37.16。许多人在以37.16或37.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看HYFI价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的最高价格是37.83。在36.63 - 37.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF（HYFI）的最低价格为36.63。将其与当前的37.16和36.63 - 37.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYFI股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.15和-1.46%中可见。

日范围
37.13 37.18
年范围
36.63 37.83
前一天收盘价
37.15
开盘价
37.15
卖价
37.16
买价
37.46
最低价
37.13
最高价
37.18
交易量
91
日变化
0.03%
月变化
0.41%
6个月变化
-0.75%
年变化
-1.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%