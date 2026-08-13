HYFI: AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF
今日HYFI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点37.13和高点37.18进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HYFI股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票今天的定价为37.16。它在37.13 - 37.18范围内交易，昨天的收盘价为37.15，交易量达到91。HYFI的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF目前的价值为37.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪HYFI走势。
如何购买HYFI股票？
您可以以37.16的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票。订单通常设置在37.16或37.46附近，而91和0.03%显示市场活动。立即关注HYFI的实时图表更新。
如何投资HYFI股票？
投资AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF需要考虑年度范围36.63 - 37.83和当前价格37.16。许多人在以37.16或37.46下订单之前，会比较0.41%和。实时查看HYFI价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的最高价格是37.83。在36.63 - 37.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF（HYFI）的最低价格为36.63。将其与当前的37.16和36.63 - 37.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYFI股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.15和-1.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.15
- 开盘价
- 37.15
- 卖价
- 37.16
- 买价
- 37.46
- 最低价
- 37.13
- 最高价
- 37.18
- 交易量
- 91
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -0.75%
- 年变化
- -1.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%