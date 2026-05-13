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HYBB: iShares BB Rated Corporate Bond ETF

46.47 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYBB汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.43和高点46.47进行交易。

关注iShares BB Rated Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYBB新闻

常见问题解答

HYBB股票今天的价格是多少？

iShares BB Rated Corporate Bond ETF股票今天的定价为46.47。它在46.43 - 46.47范围内交易，昨天的收盘价为46.42，交易量达到17。HYBB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares BB Rated Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares BB Rated Corporate Bond ETF目前的价值为46.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.62%和USD。实时查看图表以跟踪HYBB走势。

如何购买HYBB股票？

您可以以46.47的当前价格购买iShares BB Rated Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在46.47或46.77附近，而17和0.09%显示市场活动。立即关注HYBB的实时图表更新。

如何投资HYBB股票？

投资iShares BB Rated Corporate Bond ETF需要考虑年度范围45.92 - 47.50和当前价格46.47。许多人在以46.47或46.77下订单之前，会比较0.45%和。实时查看HYBB价格图表，了解每日变化。

iShares BB Rated Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares BB Rated Corporate Bond ETF的最高价格是47.50。在45.92 - 47.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares BB Rated Corporate Bond ETF的绩效。

iShares BB Rated Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares BB Rated Corporate Bond ETF（HYBB）的最低价格为45.92。将其与当前的46.47和45.92 - 47.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYBB股票是什么时候拆分的？

iShares BB Rated Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.42和-0.62%中可见。

日范围
46.43 46.47
年范围
45.92 47.50
前一天收盘价
46.42
开盘价
46.43
卖价
46.47
买价
46.77
最低价
46.43
最高价
46.47
交易量
17
日变化
0.11%
月变化
0.45%
6个月变化
-1.50%
年变化
-0.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%