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HTAB: Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

18.94 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HTAB汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点18.93和高点18.96进行交易。

关注Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTAB新闻

常见问题解答

HTAB股票今天的价格是多少？

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF股票今天的定价为18.94。它在18.93 - 18.96范围内交易，昨天的收盘价为18.93，交易量达到18。HTAB的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF股票是否支付股息？

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF目前的价值为18.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.05%和USD。实时查看图表以跟踪HTAB走势。

如何购买HTAB股票？

您可以以18.94的当前价格购买Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF股票。订单通常设置在18.94或19.24附近，而18和-0.11%显示市场活动。立即关注HTAB的实时图表更新。

如何投资HTAB股票？

投资Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF需要考虑年度范围18.53 - 19.52和当前价格18.94。许多人在以18.94或19.24下订单之前，会比较0.48%和。实时查看HTAB价格图表，了解每日变化。

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF的最高价格是19.52。在18.53 - 19.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF的绩效。

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF（HTAB）的最低价格为18.53。将其与当前的18.94和18.53 - 19.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HTAB股票是什么时候拆分的？

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.93和2.05%中可见。

日范围
18.93 18.96
年范围
18.53 19.52
前一天收盘价
18.93
开盘价
18.96
卖价
18.94
买价
19.24
最低价
18.93
最高价
18.96
交易量
18
日变化
0.05%
月变化
0.48%
6个月变化
-2.62%
年变化
2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%