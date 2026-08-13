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GSWO: Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

65.69 USD 0.11 (0.17%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSWO汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点65.56和高点65.99进行交易。

关注Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GSWO股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF股票今天的定价为65.69。它在65.56 - 65.99范围内交易，昨天的收盘价为65.80，交易量达到54。GSWO的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF目前的价值为65.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.12%和USD。实时查看图表以跟踪GSWO走势。

如何购买GSWO股票？

您可以以65.69的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF股票。订单通常设置在65.69或65.99附近，而54和-0.26%显示市场活动。立即关注GSWO的实时图表更新。

如何投资GSWO股票？

投资Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF需要考虑年度范围54.51 - 66.64和当前价格65.69。许多人在以65.69或65.99下订单之前，会比较2.03%和。实时查看GSWO价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF的最高价格是66.64。在54.51 - 66.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF（GSWO）的最低价格为54.51。将其与当前的65.69和54.51 - 66.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSWO股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.80和12.12%中可见。

日范围
65.56 65.99
年范围
54.51 66.64
前一天收盘价
65.80
开盘价
65.86
卖价
65.69
买价
65.99
最低价
65.56
最高价
65.99
交易量
54
日变化
-0.17%
月变化
2.03%
6个月变化
10.66%
年变化
12.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%