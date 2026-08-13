GRAG: Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
今日GRAG汇率已更改3.80%。当日，交易品种以低点6.40和高点6.86进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GRAG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票今天的定价为6.55。它在6.40 - 6.86范围内交易，昨天的收盘价为6.31，交易量达到11。GRAG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF目前的价值为6.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.20%和USD。实时查看图表以跟踪GRAG走势。
如何购买GRAG股票？
您可以以6.55的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票。订单通常设置在6.55或6.85附近，而11和2.34%显示市场活动。立即关注GRAG的实时图表更新。
如何投资GRAG股票？
投资Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF需要考虑年度范围5.04 - 15.30和当前价格6.55。许多人在以6.55或6.85下订单之前，会比较11.02%和。实时查看GRAG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF的最高价格是15.30。在5.04 - 15.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF（GRAG）的最低价格为5.04。将其与当前的6.55和5.04 - 15.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRAG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.31和-55.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.31
- 开盘价
- 6.40
- 卖价
- 6.55
- 买价
- 6.85
- 最低价
- 6.40
- 最高价
- 6.86
- 交易量
- 11
- 日变化
- 3.80%
- 月变化
- 11.02%
- 6个月变化
- -27.46%
- 年变化
- -55.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%