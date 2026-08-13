报价部分
货币 / GRAG
回到股票

GRAG: Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF

6.55 USD 0.24 (3.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRAG汇率已更改3.80%。当日，交易品种以低点6.40和高点6.86进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRAG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票今天的定价为6.55。它在6.40 - 6.86范围内交易，昨天的收盘价为6.31，交易量达到11。GRAG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF目前的价值为6.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.20%和USD。实时查看图表以跟踪GRAG走势。

如何购买GRAG股票？

您可以以6.55的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票。订单通常设置在6.55或6.85附近，而11和2.34%显示市场活动。立即关注GRAG的实时图表更新。

如何投资GRAG股票？

投资Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF需要考虑年度范围5.04 - 15.30和当前价格6.55。许多人在以6.55或6.85下订单之前，会比较11.02%和。实时查看GRAG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF的最高价格是15.30。在5.04 - 15.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF（GRAG）的最低价格为5.04。将其与当前的6.55和5.04 - 15.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRAG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.31和-55.20%中可见。

日范围
6.40 6.86
年范围
5.04 15.30
前一天收盘价
6.31
开盘价
6.40
卖价
6.55
买价
6.85
最低价
6.40
最高价
6.86
交易量
11
日变化
3.80%
月变化
11.02%
6个月变化
-27.46%
年变化
-55.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%