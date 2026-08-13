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GLGG: Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF

3.58 USD 0.20 (5.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLGG汇率已更改5.92%。当日，交易品种以低点3.58和高点3.83进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLGG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票今天的定价为3.58。它在3.58 - 3.83范围内交易，昨天的收盘价为3.38，交易量达到123。GLGG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF目前的价值为3.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.81%和USD。实时查看图表以跟踪GLGG走势。

如何购买GLGG股票？

您可以以3.58的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票。订单通常设置在3.58或3.88附近，而123和-4.79%显示市场活动。立即关注GLGG的实时图表更新。

如何投资GLGG股票？

投资Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF需要考虑年度范围3.13 - 45.65和当前价格3.58。许多人在以3.58或3.88下订单之前，会比较-5.29%和。实时查看GLGG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF的最高价格是45.65。在3.13 - 45.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF（GLGG）的最低价格为3.13。将其与当前的3.58和3.13 - 45.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLGG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.38和-73.81%中可见。

日范围
3.58 3.83
年范围
3.13 45.65
前一天收盘价
3.38
开盘价
3.76
卖价
3.58
买价
3.88
最低价
3.58
最高价
3.83
交易量
123
日变化
5.92%
月变化
-5.29%
6个月变化
-37.74%
年变化
-73.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%