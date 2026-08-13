GLGG: Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF
今日GLGG汇率已更改5.92%。当日，交易品种以低点3.58和高点3.83进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLGG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票今天的定价为3.58。它在3.58 - 3.83范围内交易，昨天的收盘价为3.38，交易量达到123。GLGG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF目前的价值为3.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.81%和USD。实时查看图表以跟踪GLGG走势。
如何购买GLGG股票？
您可以以3.58的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票。订单通常设置在3.58或3.88附近，而123和-4.79%显示市场活动。立即关注GLGG的实时图表更新。
如何投资GLGG股票？
投资Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF需要考虑年度范围3.13 - 45.65和当前价格3.58。许多人在以3.58或3.88下订单之前，会比较-5.29%和。实时查看GLGG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF的最高价格是45.65。在3.13 - 45.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF（GLGG）的最低价格为3.13。将其与当前的3.58和3.13 - 45.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLGG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.38和-73.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.38
- 开盘价
- 3.76
- 卖价
- 3.58
- 买价
- 3.88
- 最低价
- 3.58
- 最高价
- 3.83
- 交易量
- 123
- 日变化
- 5.92%
- 月变化
- -5.29%
- 6个月变化
- -37.74%
- 年变化
- -73.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%