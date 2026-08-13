GEVG: Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
今日GEVG汇率已更改4.00%。当日，交易品种以低点25.54和高点26.87进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GEVG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为25.77。它在25.54 - 26.87范围内交易，昨天的收盘价为24.78，交易量达到44。GEVG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为25.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注69.09%和USD。实时查看图表以跟踪GEVG走势。
如何购买GEVG股票？
您可以以25.77的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在25.77或26.07附近，而44和-1.53%显示市场活动。立即关注GEVG的实时图表更新。
如何投资GEVG股票？
投资Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围12.07 - 39.64和当前价格25.77。许多人在以25.77或26.07下订单之前，会比较8.23%和。实时查看GEVG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是39.64。在12.07 - 39.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF（GEVG）的最低价格为12.07。将其与当前的25.77和12.07 - 39.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEVG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.78和69.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.78
- 开盘价
- 26.17
- 卖价
- 25.77
- 买价
- 26.07
- 最低价
- 25.54
- 最高价
- 26.87
- 交易量
- 44
- 日变化
- 4.00%
- 月变化
- 8.23%
- 6个月变化
- 13.27%
- 年变化
- 69.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%