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GEVG: Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

25.77 USD 0.99 (4.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEVG汇率已更改4.00%。当日，交易品种以低点25.54和高点26.87进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GEVG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为25.77。它在25.54 - 26.87范围内交易，昨天的收盘价为24.78，交易量达到44。GEVG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为25.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注69.09%和USD。实时查看图表以跟踪GEVG走势。

如何购买GEVG股票？

您可以以25.77的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在25.77或26.07附近，而44和-1.53%显示市场活动。立即关注GEVG的实时图表更新。

如何投资GEVG股票？

投资Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围12.07 - 39.64和当前价格25.77。许多人在以25.77或26.07下订单之前，会比较8.23%和。实时查看GEVG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是39.64。在12.07 - 39.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF（GEVG）的最低价格为12.07。将其与当前的25.77和12.07 - 39.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEVG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.78和69.09%中可见。

日范围
25.54 26.87
年范围
12.07 39.64
前一天收盘价
24.78
开盘价
26.17
卖价
25.77
买价
26.07
最低价
25.54
最高价
26.87
交易量
44
日变化
4.00%
月变化
8.23%
6个月变化
13.27%
年变化
69.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%