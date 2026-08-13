GEVG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票今天的定价为25.77。它在25.54 - 26.87范围内交易，昨天的收盘价为24.78，交易量达到44。GEVG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF目前的价值为25.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注69.09%和USD。实时查看图表以跟踪GEVG走势。

如何购买GEVG股票？ 您可以以25.77的当前价格购买Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票。订单通常设置在25.77或26.07附近，而44和-1.53%显示市场活动。立即关注GEVG的实时图表更新。

如何投资GEVG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF需要考虑年度范围12.07 - 39.64和当前价格25.77。许多人在以25.77或26.07下订单之前，会比较8.23%和。实时查看GEVG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的最高价格是39.64。在12.07 - 39.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF（GEVG）的最低价格为12.07。将其与当前的25.77和12.07 - 39.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。