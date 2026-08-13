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GDOC: Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

37.32 USD 1.53 (4.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDOC汇率已更改4.27%。当日，交易品种以低点37.32和高点37.32进行交易。

关注Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDOC股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF股票今天的定价为37.32。它在37.32 - 37.32范围内交易，昨天的收盘价为35.79，交易量达到1。GDOC的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF目前的价值为37.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.23%和USD。实时查看图表以跟踪GDOC走势。

如何购买GDOC股票？

您可以以37.32的当前价格购买Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF股票。订单通常设置在37.32或37.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GDOC的实时图表更新。

如何投资GDOC股票？

投资Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF需要考虑年度范围31.40 - 37.33和当前价格37.32。许多人在以37.32或37.62下订单之前，会比较4.71%和。实时查看GDOC价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF的最高价格是37.33。在31.40 - 37.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF（GDOC）的最低价格为31.40。将其与当前的37.32和31.40 - 37.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDOC股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.79和13.23%中可见。

日范围
37.32 37.32
年范围
31.40 37.33
前一天收盘价
35.79
开盘价
37.32
卖价
37.32
买价
37.62
最低价
37.32
最高价
37.32
交易量
1
日变化
4.27%
月变化
4.71%
6个月变化
9.57%
年变化
13.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%