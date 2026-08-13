GCAL: Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
今日GCAL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点50.52和高点50.62进行交易。
关注Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
常见问题解答
GCAL股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票今天的定价为50.62。它在50.52 - 50.62范围内交易，昨天的收盘价为50.67，交易量达到48。GCAL的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF目前的价值为50.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪GCAL走势。
如何购买GCAL股票？
您可以以50.62的当前价格购买Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.62或50.92附近，而48和0.20%显示市场活动。立即关注GCAL的实时图表更新。
如何投资GCAL股票？
投资Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.27 - 52.09和当前价格50.62。许多人在以50.62或50.92下订单之前，会比较0.58%和。实时查看GCAL价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF的最高价格是52.09。在50.27 - 52.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF的绩效。
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF（GCAL）的最低价格为50.27。将其与当前的50.62和50.27 - 52.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GCAL股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.67和-1.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.67
- 开盘价
- 50.52
- 卖价
- 50.62
- 买价
- 50.92
- 最低价
- 50.52
- 最高价
- 50.62
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.58%
- 6个月变化
- -1.65%
- 年变化
- -1.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%