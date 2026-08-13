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GCAL: Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF

50.62 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GCAL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点50.52和高点50.62进行交易。

关注Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GCAL股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票今天的定价为50.62。它在50.52 - 50.62范围内交易，昨天的收盘价为50.67，交易量达到48。GCAL的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF目前的价值为50.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪GCAL走势。

如何购买GCAL股票？

您可以以50.62的当前价格购买Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.62或50.92附近，而48和0.20%显示市场活动。立即关注GCAL的实时图表更新。

如何投资GCAL股票？

投资Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.27 - 52.09和当前价格50.62。许多人在以50.62或50.92下订单之前，会比较0.58%和。实时查看GCAL价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF的最高价格是52.09。在50.27 - 52.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF的绩效。

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF（GCAL）的最低价格为50.27。将其与当前的50.62和50.27 - 52.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCAL股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.67和-1.72%中可见。

日范围
50.52 50.62
年范围
50.27 52.09
前一天收盘价
50.67
开盘价
50.52
卖价
50.62
买价
50.92
最低价
50.52
最高价
50.62
交易量
48
日变化
-0.10%
月变化
0.58%
6个月变化
-1.65%
年变化
-1.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%