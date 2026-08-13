FUTG: Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF
今日FUTG汇率已更改-6.80%。当日，交易品种以低点3.84和高点4.00进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FUTG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票今天的定价为3.84。它在3.84 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为4.12，交易量达到345。FUTG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF目前的价值为3.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.22%和USD。实时查看图表以跟踪FUTG走势。
如何购买FUTG股票？
您可以以3.84的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票。订单通常设置在3.84或4.14附近，而345和-4.00%显示市场活动。立即关注FUTG的实时图表更新。
如何投资FUTG股票？
投资Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF需要考虑年度范围2.30 - 22.90和当前价格3.84。许多人在以3.84或4.14下订单之前，会比较-2.04%和。实时查看FUTG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的最高价格是22.90。在2.30 - 22.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF（FUTG）的最低价格为2.30。将其与当前的3.84和2.30 - 22.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FUTG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.12和-73.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.12
- 开盘价
- 4.00
- 卖价
- 3.84
- 买价
- 4.14
- 最低价
- 3.84
- 最高价
- 4.00
- 交易量
- 345
- 日变化
- -6.80%
- 月变化
- -2.04%
- 6个月变化
- -62.97%
- 年变化
- -73.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%