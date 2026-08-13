FUTG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票今天的定价为3.84。它在3.84 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为4.12，交易量达到345。FUTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF目前的价值为3.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.22%和USD。实时查看图表以跟踪FUTG走势。

如何购买FUTG股票？ 您可以以3.84的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票。订单通常设置在3.84或4.14附近，而345和-4.00%显示市场活动。立即关注FUTG的实时图表更新。

如何投资FUTG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF需要考虑年度范围2.30 - 22.90和当前价格3.84。许多人在以3.84或4.14下订单之前，会比较-2.04%和。实时查看FUTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的最高价格是22.90。在2.30 - 22.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF（FUTG）的最低价格为2.30。将其与当前的3.84和2.30 - 22.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。