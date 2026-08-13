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FUTG: Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF

3.84 USD 0.28 (6.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FUTG汇率已更改-6.80%。当日，交易品种以低点3.84和高点4.00进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FUTG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票今天的定价为3.84。它在3.84 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为4.12，交易量达到345。FUTG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF目前的价值为3.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.22%和USD。实时查看图表以跟踪FUTG走势。

如何购买FUTG股票？

您可以以3.84的当前价格购买Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票。订单通常设置在3.84或4.14附近，而345和-4.00%显示市场活动。立即关注FUTG的实时图表更新。

如何投资FUTG股票？

投资Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF需要考虑年度范围2.30 - 22.90和当前价格3.84。许多人在以3.84或4.14下订单之前，会比较-2.04%和。实时查看FUTG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的最高价格是22.90。在2.30 - 22.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF（FUTG）的最低价格为2.30。将其与当前的3.84和2.30 - 22.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FUTG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long Futu Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.12和-73.22%中可见。

日范围
3.84 4.00
年范围
2.30 22.90
前一天收盘价
4.12
开盘价
4.00
卖价
3.84
买价
4.14
最低价
3.84
最高价
4.00
交易量
345
日变化
-6.80%
月变化
-2.04%
6个月变化
-62.97%
年变化
-73.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%