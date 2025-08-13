FLRN: SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数
今日FLRN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.75和高点30.77进行交易。
关注SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
FLRN股票今天的价格是多少？
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票今天的定价为30.75。它在30.75 - 30.77范围内交易，昨天的收盘价为30.76，交易量达到924。FLRN的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票是否支付股息？
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数目前的价值为30.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLRN走势。
如何购买FLRN股票？
您可以以30.75的当前价格购买SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票。订单通常设置在30.75或31.05附近，而924和-0.03%显示市场活动。立即关注FLRN的实时图表更新。
如何投资FLRN股票？
投资SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数需要考虑年度范围30.63 - 30.87和当前价格30.75。许多人在以30.75或31.05下订单之前，会比较0.00%和。实时查看FLRN价格图表，了解每日变化。
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的最高价格是30.87。在30.63 - 30.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的绩效。
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最低价格是多少？
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数（FLRN）的最低价格为30.63。将其与当前的30.75和30.63 - 30.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLRN股票是什么时候拆分的？
SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.76和-0.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.76
- 开盘价
- 30.76
- 卖价
- 30.75
- 买价
- 31.05
- 最低价
- 30.75
- 最高价
- 30.77
- 交易量
- 924
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.07%
- 年变化
- -0.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%