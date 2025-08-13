FLRN股票今天的价格是多少？ SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票今天的定价为30.75。它在30.75 - 30.77范围内交易，昨天的收盘价为30.76，交易量达到924。FLRN的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票是否支付股息？ SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数目前的价值为30.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLRN走势。

如何购买FLRN股票？ 您可以以30.75的当前价格购买SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票。订单通常设置在30.75或31.05附近，而924和-0.03%显示市场活动。立即关注FLRN的实时图表更新。

如何投资FLRN股票？ 投资SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数需要考虑年度范围30.63 - 30.87和当前价格30.75。许多人在以30.75或31.05下订单之前，会比较0.00%和。实时查看FLRN价格图表，了解每日变化。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的最高价格是30.87。在30.63 - 30.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的绩效。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最低价格是多少？ SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数（FLRN）的最低价格为30.63。将其与当前的30.75和30.63 - 30.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。