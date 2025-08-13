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FLRN: SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数

30.75 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLRN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.75和高点30.77进行交易。

关注SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLRN新闻

常见问题解答

FLRN股票今天的价格是多少？

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票今天的定价为30.75。它在30.75 - 30.77范围内交易，昨天的收盘价为30.76，交易量达到924。FLRN的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票是否支付股息？

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数目前的价值为30.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLRN走势。

如何购买FLRN股票？

您可以以30.75的当前价格购买SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票。订单通常设置在30.75或31.05附近，而924和-0.03%显示市场活动。立即关注FLRN的实时图表更新。

如何投资FLRN股票？

投资SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数需要考虑年度范围30.63 - 30.87和当前价格30.75。许多人在以30.75或31.05下订单之前，会比较0.00%和。实时查看FLRN价格图表，了解每日变化。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的最高价格是30.87。在30.63 - 30.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数的绩效。

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数股票的最低价格是多少？

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数（FLRN）的最低价格为30.63。将其与当前的30.75和30.63 - 30.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLRN股票是什么时候拆分的？

SPDR彭博巴克莱投资级浮息券指数历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.76和-0.19%中可见。

日范围
30.75 30.77
年范围
30.63 30.87
前一天收盘价
30.76
开盘价
30.76
卖价
30.75
买价
31.05
最低价
30.75
最高价
30.77
交易量
924
日变化
-0.03%
月变化
0.00%
6个月变化
0.07%
年变化
-0.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%