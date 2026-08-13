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FIAX: Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF

17.48 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIAX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点17.46和高点17.48进行交易。

关注Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FIAX股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票今天的定价为17.48。它在17.46 - 17.48范围内交易，昨天的收盘价为17.46，交易量达到5。FIAX的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF目前的价值为17.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.88%和USD。实时查看图表以跟踪FIAX走势。

如何购买FIAX股票？

您可以以17.48的当前价格购买Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票。订单通常设置在17.48或17.78附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注FIAX的实时图表更新。

如何投资FIAX股票？

投资Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF需要考虑年度范围17.29 - 17.86和当前价格17.48。许多人在以17.48或17.78下订单之前，会比较0.06%和。实时查看FIAX价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF的最高价格是17.86。在17.29 - 17.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF（FIAX）的最低价格为17.29。将其与当前的17.48和17.29 - 17.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIAX股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.46和-1.88%中可见。

日范围
17.46 17.48
年范围
17.29 17.86
前一天收盘价
17.46
开盘价
17.47
卖价
17.48
买价
17.78
最低价
17.46
最高价
17.48
交易量
5
日变化
0.11%
月变化
0.06%
6个月变化
-1.35%
年变化
-1.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%