FIAX: Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF
今日FIAX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点17.46和高点17.48进行交易。
关注Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
FIAX股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票今天的定价为17.48。它在17.46 - 17.48范围内交易，昨天的收盘价为17.46，交易量达到5。FIAX的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF目前的价值为17.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.88%和USD。实时查看图表以跟踪FIAX走势。
如何购买FIAX股票？
您可以以17.48的当前价格购买Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票。订单通常设置在17.48或17.78附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注FIAX的实时图表更新。
如何投资FIAX股票？
投资Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF需要考虑年度范围17.29 - 17.86和当前价格17.48。许多人在以17.48或17.78下订单之前，会比较0.06%和。实时查看FIAX价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF的最高价格是17.86。在17.29 - 17.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF的绩效。
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF（FIAX）的最低价格为17.29。将其与当前的17.48和17.29 - 17.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIAX股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II Nicholas Fixed Income Alternative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.46和-1.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.46
- 开盘价
- 17.47
- 卖价
- 17.48
- 买价
- 17.78
- 最低价
- 17.46
- 最高价
- 17.48
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -1.35%
- 年变化
- -1.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%