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FEMD: First Eagle Mid Cap Equity ETF

35.76 USD 0.22 (0.61%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEMD汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点35.76和高点35.76进行交易。

关注First Eagle Mid Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEMD股票今天的价格是多少？

First Eagle Mid Cap Equity ETF股票今天的定价为35.76。它在35.76 - 35.76范围内交易，昨天的收盘价为35.98，交易量达到1。FEMD的实时价格图表显示了这些更新。

First Eagle Mid Cap Equity ETF股票是否支付股息？

First Eagle Mid Cap Equity ETF目前的价值为35.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.26%和USD。实时查看图表以跟踪FEMD走势。

如何购买FEMD股票？

您可以以35.76的当前价格购买First Eagle Mid Cap Equity ETF股票。订单通常设置在35.76或36.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FEMD的实时图表更新。

如何投资FEMD股票？

投资First Eagle Mid Cap Equity ETF需要考虑年度范围32.82 - 37.95和当前价格35.76。许多人在以35.76或36.06下订单之前，会比较-2.61%和。实时查看FEMD价格图表，了解每日变化。

First Eagle Mid Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Eagle Mid Cap Equity ETF的最高价格是37.95。在32.82 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Eagle Mid Cap Equity ETF的绩效。

First Eagle Mid Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Eagle Mid Cap Equity ETF（FEMD）的最低价格为32.82。将其与当前的35.76和32.82 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEMD股票是什么时候拆分的？

First Eagle Mid Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.98和3.26%中可见。

日范围
35.76 35.76
年范围
32.82 37.95
前一天收盘价
35.98
开盘价
35.76
卖价
35.76
买价
36.06
最低价
35.76
最高价
35.76
交易量
1
日变化
-0.61%
月变化
-2.61%
6个月变化
-0.14%
年变化
3.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%