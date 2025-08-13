FBY: Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF
今日FBY汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点8.75和高点8.93进行交易。
关注Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FBY股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票今天的定价为8.80。它在8.75 - 8.93范围内交易，昨天的收盘价为8.76，交易量达到103。FBY的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF目前的价值为8.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.68%和USD。实时查看图表以跟踪FBY走势。
如何购买FBY股票？
您可以以8.80的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在8.80或9.10附近，而103和0.34%显示市场活动。立即关注FBY的实时图表更新。
如何投资FBY股票？
投资Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.99 - 11.96和当前价格8.80。许多人在以8.80或9.10下订单之前，会比较3.29%和。实时查看FBY价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF的最高价格是11.96。在7.99 - 11.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF的绩效。
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF（FBY）的最低价格为7.99。将其与当前的8.80和7.99 - 11.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBY股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.76和-23.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.76
- 开盘价
- 8.77
- 卖价
- 8.80
- 买价
- 9.10
- 最低价
- 8.75
- 最高价
- 8.93
- 交易量
- 103
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- -23.88%
- 年变化
- -23.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%