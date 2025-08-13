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FBY: Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF

8.80 USD 0.04 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBY汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点8.75和高点8.93进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBY新闻

常见问题解答

FBY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票今天的定价为8.80。它在8.75 - 8.93范围内交易，昨天的收盘价为8.76，交易量达到103。FBY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF目前的价值为8.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.68%和USD。实时查看图表以跟踪FBY走势。

如何购买FBY股票？

您可以以8.80的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在8.80或9.10附近，而103和0.34%显示市场活动。立即关注FBY的实时图表更新。

如何投资FBY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.99 - 11.96和当前价格8.80。许多人在以8.80或9.10下订单之前，会比较3.29%和。实时查看FBY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF的最高价格是11.96。在7.99 - 11.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF（FBY）的最低价格为7.99。将其与当前的8.80和7.99 - 11.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax META Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.76和-23.68%中可见。

日范围
8.75 8.93
年范围
7.99 11.96
前一天收盘价
8.76
开盘价
8.77
卖价
8.80
买价
9.10
最低价
8.75
最高价
8.93
交易量
103
日变化
0.46%
月变化
3.29%
6个月变化
-23.88%
年变化
-23.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%