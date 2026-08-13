EZRO: Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF
今日EZRO汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点24.86和高点24.86进行交易。
关注Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EZRO股票今天的价格是多少？
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票今天的定价为24.86。它在24.86 - 24.86范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到1。EZRO的实时价格图表显示了这些更新。
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票是否支付股息？
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF目前的价值为24.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪EZRO走势。
如何购买EZRO股票？
您可以以24.86的当前价格购买Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在24.86或25.16附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EZRO的实时图表更新。
如何投资EZRO股票？
投资Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF需要考虑年度范围22.44 - 27.55和当前价格24.86。许多人在以24.86或25.16下订单之前，会比较6.70%和。实时查看EZRO价格图表，了解每日变化。
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF的最高价格是27.55。在22.44 - 27.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF的绩效。
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF（EZRO）的最低价格为22.44。将其与当前的24.86和22.44 - 27.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EZRO股票是什么时候拆分的？
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-1.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.98
- 开盘价
- 24.86
- 卖价
- 24.86
- 买价
- 25.16
- 最低价
- 24.86
- 最高价
- 24.86
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 6.70%
- 6个月变化
- -4.46%
- 年变化
- -1.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%