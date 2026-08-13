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EZRO: Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF

24.86 USD 0.12 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EZRO汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点24.86和高点24.86进行交易。

关注Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EZRO股票今天的价格是多少？

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票今天的定价为24.86。它在24.86 - 24.86范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到1。EZRO的实时价格图表显示了这些更新。

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票是否支付股息？

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF目前的价值为24.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪EZRO走势。

如何购买EZRO股票？

您可以以24.86的当前价格购买Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在24.86或25.16附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EZRO的实时图表更新。

如何投资EZRO股票？

投资Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF需要考虑年度范围22.44 - 27.55和当前价格24.86。许多人在以24.86或25.16下订单之前，会比较6.70%和。实时查看EZRO价格图表，了解每日变化。

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF的最高价格是27.55。在22.44 - 27.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF的绩效。

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF（EZRO）的最低价格为22.44。将其与当前的24.86和22.44 - 27.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZRO股票是什么时候拆分的？

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-1.58%中可见。

日范围
24.86 24.86
年范围
22.44 27.55
前一天收盘价
24.98
开盘价
24.86
卖价
24.86
买价
25.16
最低价
24.86
最高价
24.86
交易量
1
日变化
-0.48%
月变化
6.70%
6个月变化
-4.46%
年变化
-1.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%