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EZRO: Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF

24.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EZRO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.98.

Следите за динамикой Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZRO сегодня?

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) сегодня оценивается на уровне 24.98. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.98, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?

Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF в настоящее время оценивается в 24.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.11% и USD. Отслеживайте движения EZRO на графике в реальном времени.

Как купить акции EZRO?

Вы можете купить акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) по текущей цене 24.98. Ордера обычно размещаются около 24.98 или 25.28, тогда как 2 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZRO?

Инвестирование в Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 22.44 - 27.55 и текущей цены 24.98. Многие сравнивают 7.21% и -4.00% перед размещением ордеров на 24.98 или 25.28. Изучайте ежедневные изменения цены EZRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?

Самая высокая цена Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) за последний год составила 27.55. Акции заметно колебались в пределах 22.44 - 27.55, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?

Самая низкая цена Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) за год составила 22.44. Сравнение с текущими 24.98 и 22.44 - 27.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZRO?

В прошлом Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и -1.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 24.98
Годовой диапазон
22.44 27.55
Предыдущее закрытие
24.98
Open
24.96
Bid
24.98
Ask
25.28
Low
24.96
High
24.98
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
7.21%
6-месячное изменение
-4.00%
Годовое изменение
-1.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%