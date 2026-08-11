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EZRO: Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF
Курс EZRO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.98.
Следите за динамикой Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EZRO сегодня?
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) сегодня оценивается на уровне 24.98. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.98, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?
Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF в настоящее время оценивается в 24.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.11% и USD. Отслеживайте движения EZRO на графике в реальном времени.
Как купить акции EZRO?
Вы можете купить акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) по текущей цене 24.98. Ордера обычно размещаются около 24.98 или 25.28, тогда как 2 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EZRO?
Инвестирование в Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 22.44 - 27.55 и текущей цены 24.98. Многие сравнивают 7.21% и -4.00% перед размещением ордеров на 24.98 или 25.28. Изучайте ежедневные изменения цены EZRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?
Самая высокая цена Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) за последний год составила 27.55. Акции заметно колебались в пределах 22.44 - 27.55, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF?
Самая низкая цена Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) за год составила 22.44. Сравнение с текущими 24.98 и 22.44 - 27.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EZRO?
В прошлом Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и -1.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.98
- Open
- 24.96
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.96
- High
- 24.98
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- -4.00%
- Годовое изменение
- -1.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%