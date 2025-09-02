报价部分
货币 / EIRL
回到股票

EIRL: iShares爱尔兰股市ETF

81.75 USD 0.31 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EIRL汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点81.75和高点82.00进行交易。

关注iShares爱尔兰股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EIRL新闻

常见问题解答

EIRL股票今天的价格是多少？

iShares爱尔兰股市ETF股票今天的定价为81.75。它在81.75 - 82.00范围内交易，昨天的收盘价为82.06，交易量达到3。EIRL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares爱尔兰股市ETF股票是否支付股息？

iShares爱尔兰股市ETF目前的价值为81.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.53%和USD。实时查看图表以跟踪EIRL走势。

如何购买EIRL股票？

您可以以81.75的当前价格购买iShares爱尔兰股市ETF股票。订单通常设置在81.75或82.05附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注EIRL的实时图表更新。

如何投资EIRL股票？

投资iShares爱尔兰股市ETF需要考虑年度范围65.86 - 82.95和当前价格81.75。许多人在以81.75或82.05下订单之前，会比较2.55%和。实时查看EIRL价格图表，了解每日变化。

iShares爱尔兰股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares爱尔兰股市ETF的最高价格是82.95。在65.86 - 82.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares爱尔兰股市ETF的绩效。

iShares爱尔兰股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares爱尔兰股市ETF（EIRL）的最低价格为65.86。将其与当前的81.75和65.86 - 82.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIRL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIRL股票是什么时候拆分的？

iShares爱尔兰股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.06和13.53%中可见。

日范围
81.75 82.00
年范围
65.86 82.95
前一天收盘价
82.06
开盘价
81.84
卖价
81.75
买价
82.05
最低价
81.75
最高价
82.00
交易量
3
日变化
-0.38%
月变化
2.55%
6个月变化
11.89%
年变化
13.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%