报价部分
货币 / EIPI
回到股票

EIPI: FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

22.47 USD 0.14 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EIPI汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点22.30和高点22.51进行交易。

关注FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EIPI股票今天的价格是多少？

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF股票今天的定价为22.47。它在22.30 - 22.51范围内交易，昨天的收盘价为22.33，交易量达到113。EIPI的实时价格图表显示了这些更新。

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF目前的价值为22.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.86%和USD。实时查看图表以跟踪EIPI走势。

如何购买EIPI股票？

您可以以22.47的当前价格购买FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在22.47或22.77附近，而113和0.76%显示市场活动。立即关注EIPI的实时图表更新。

如何投资EIPI股票？

投资FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF需要考虑年度范围21.50 - 22.96和当前价格22.47。许多人在以22.47或22.77下订单之前，会比较1.08%和。实时查看EIPI价格图表，了解每日变化。

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF的最高价格是22.96。在21.50 - 22.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF的绩效。

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF（EIPI）的最低价格为21.50。将其与当前的22.47和21.50 - 22.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EIPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EIPI股票是什么时候拆分的？

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.33和1.86%中可见。

日范围
22.30 22.51
年范围
21.50 22.96
前一天收盘价
22.33
开盘价
22.30
卖价
22.47
买价
22.77
最低价
22.30
最高价
22.51
交易量
113
日变化
0.63%
月变化
1.08%
6个月变化
1.03%
年变化
1.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%