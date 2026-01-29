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ECOW: Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

27.34 USD 0.36 (1.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ECOW汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点27.31和高点27.50进行交易。

关注Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

ECOW新闻

常见问题解答

ECOW股票今天的价格是多少？

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF股票今天的定价为27.34。它在27.31 - 27.50范围内交易，昨天的收盘价为27.70，交易量达到76。ECOW的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF股票是否支付股息？

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF目前的价值为27.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.09%和USD。实时查看图表以跟踪ECOW走势。

如何购买ECOW股票？

您可以以27.34的当前价格购买Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF股票。订单通常设置在27.34或27.64附近，而76和-0.55%显示市场活动。立即关注ECOW的实时图表更新。

如何投资ECOW股票？

投资Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF需要考虑年度范围23.27 - 28.71和当前价格27.34。许多人在以27.34或27.64下订单之前，会比较-0.26%和。实时查看ECOW价格图表，了解每日变化。

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF的最高价格是28.71。在23.27 - 28.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF的绩效。

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF（ECOW）的最低价格为23.27。将其与当前的27.34和23.27 - 28.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ECOW股票是什么时候拆分的？

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.70和16.09%中可见。

日范围
27.31 27.50
年范围
23.27 28.71
前一天收盘价
27.70
开盘价
27.49
卖价
27.34
买价
27.64
最低价
27.31
最高价
27.50
交易量
76
日变化
-1.30%
月变化
-0.26%
6个月变化
0.37%
年变化
16.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%