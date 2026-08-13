DMBS股票今天的价格是多少？ DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票今天的定价为48.19。它在48.16 - 48.23范围内交易，昨天的收盘价为48.13，交易量达到66。DMBS的实时价格图表显示了这些更新。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票是否支付股息？ DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF目前的价值为48.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.89%和USD。实时查看图表以跟踪DMBS走势。

如何购买DMBS股票？ 您可以以48.19的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票。订单通常设置在48.19或48.49附近，而66和-0.06%显示市场活动。立即关注DMBS的实时图表更新。

如何投资DMBS股票？ 投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF需要考虑年度范围48.07 - 50.53和当前价格48.19。许多人在以48.19或48.49下订单之前，会比较0.17%和。实时查看DMBS价格图表，了解每日变化。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF的最高价格是50.53。在48.07 - 50.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF的绩效。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票的最低价格是多少？ DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF（DMBS）的最低价格为48.07。将其与当前的48.19和48.07 - 50.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。