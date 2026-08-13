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DMBS: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF

48.19 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DMBS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点48.16和高点48.23进行交易。

关注DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DMBS股票今天的价格是多少？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票今天的定价为48.19。它在48.16 - 48.23范围内交易，昨天的收盘价为48.13，交易量达到66。DMBS的实时价格图表显示了这些更新。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票是否支付股息？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF目前的价值为48.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.89%和USD。实时查看图表以跟踪DMBS走势。

如何购买DMBS股票？

您可以以48.19的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票。订单通常设置在48.19或48.49附近，而66和-0.06%显示市场活动。立即关注DMBS的实时图表更新。

如何投资DMBS股票？

投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF需要考虑年度范围48.07 - 50.53和当前价格48.19。许多人在以48.19或48.49下订单之前，会比较0.17%和。实时查看DMBS价格图表，了解每日变化。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF的最高价格是50.53。在48.07 - 50.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF的绩效。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF股票的最低价格是多少？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF（DMBS）的最低价格为48.07。将其与当前的48.19和48.07 - 50.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMBS股票是什么时候拆分的？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Mortgage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.13和-3.89%中可见。

日范围
48.16 48.23
年范围
48.07 50.53
前一天收盘价
48.13
开盘价
48.22
卖价
48.19
买价
48.49
最低价
48.16
最高价
48.23
交易量
66
日变化
0.12%
月变化
0.17%
6个月变化
-3.93%
年变化
-3.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%