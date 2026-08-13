DMAX股票今天的价格是多少？ iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票今天的定价为27.59。它在27.59 - 27.64范围内交易，昨天的收盘价为27.62，交易量达到11。DMAX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票是否支付股息？ iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.04%和USD。实时查看图表以跟踪DMAX走势。

如何购买DMAX股票？ 您可以以27.59的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注DMAX的实时图表更新。

如何投资DMAX股票？ 投资iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF需要考虑年度范围26.41 - 27.65和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较0.29%和。实时查看DMAX价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF的最高价格是27.65。在26.41 - 27.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF的绩效。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票的最低价格是多少？ iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF（DMAX）的最低价格为26.41。将其与当前的27.59和26.41 - 27.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。