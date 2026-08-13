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DMAX: iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF

27.59 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DMAX汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点27.59和高点27.64进行交易。

关注iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DMAX股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票今天的定价为27.59。它在27.59 - 27.64范围内交易，昨天的收盘价为27.62，交易量达到11。DMAX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF目前的价值为27.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.04%和USD。实时查看图表以跟踪DMAX走势。

如何购买DMAX股票？

您可以以27.59的当前价格购买iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票。订单通常设置在27.59或27.89附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注DMAX的实时图表更新。

如何投资DMAX股票？

投资iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF需要考虑年度范围26.41 - 27.65和当前价格27.59。许多人在以27.59或27.89下订单之前，会比较0.29%和。实时查看DMAX价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF的最高价格是27.65。在26.41 - 27.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF的绩效。

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF（DMAX）的最低价格为26.41。将其与当前的27.59和26.41 - 27.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMAX股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.62和3.04%中可见。

日范围
27.59 27.64
年范围
26.41 27.65
前一天收盘价
27.62
开盘价
27.61
卖价
27.59
买价
27.89
最低价
27.59
最高价
27.64
交易量
11
日变化
-0.11%
月变化
0.29%
6个月变化
3.04%
年变化
3.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%