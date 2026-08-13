DHDG: FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
今日DHDG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点37.45和高点37.57进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DHDG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票今天的定价为37.53。它在37.45 - 37.57范围内交易，昨天的收盘价为37.55，交易量达到10。DHDG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF目前的价值为37.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.64%和USD。实时查看图表以跟踪DHDG走势。
如何购买DHDG股票？
您可以以37.53的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票。订单通常设置在37.53或37.83附近，而10和-0.11%显示市场活动。立即关注DHDG的实时图表更新。
如何投资DHDG股票？
投资FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF需要考虑年度范围33.43 - 37.57和当前价格37.53。许多人在以37.53或37.83下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DHDG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF的最高价格是37.57。在33.43 - 37.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF的绩效。
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF（DHDG）的最低价格为33.43。将其与当前的37.53和33.43 - 37.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DHDG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.55和8.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.55
- 开盘价
- 37.57
- 卖价
- 37.53
- 买价
- 37.83
- 最低价
- 37.45
- 最高价
- 37.57
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 8.78%
- 年变化
- 8.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%