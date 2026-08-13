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DHDG: FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

37.53 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DHDG汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点37.45和高点37.57进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DHDG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票今天的定价为37.53。它在37.45 - 37.57范围内交易，昨天的收盘价为37.55，交易量达到10。DHDG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF目前的价值为37.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.64%和USD。实时查看图表以跟踪DHDG走势。

如何购买DHDG股票？

您可以以37.53的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票。订单通常设置在37.53或37.83附近，而10和-0.11%显示市场活动。立即关注DHDG的实时图表更新。

如何投资DHDG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF需要考虑年度范围33.43 - 37.57和当前价格37.53。许多人在以37.53或37.83下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DHDG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF的最高价格是37.57。在33.43 - 37.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF的绩效。

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF（DHDG）的最低价格为33.43。将其与当前的37.53和33.43 - 37.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DHDG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.55和8.64%中可见。

日范围
37.45 37.57
年范围
33.43 37.57
前一天收盘价
37.55
开盘价
37.57
卖价
37.53
买价
37.83
最低价
37.45
最高价
37.57
交易量
10
日变化
-0.05%
月变化
0.91%
6个月变化
8.78%
年变化
8.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%