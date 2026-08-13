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CRWG: Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

21.94 USD 1.06 (5.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRWG汇率已更改5.08%。当日，交易品种以低点20.54和高点23.49进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRWG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票今天的定价为21.94。它在20.54 - 23.49范围内交易，昨天的收盘价为20.88，交易量达到2424。CRWG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF目前的价值为21.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注201.37%和USD。实时查看图表以跟踪CRWG走势。

如何购买CRWG股票？

您可以以21.94的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票。订单通常设置在21.94或22.24附近，而2424和-1.39%显示市场活动。立即关注CRWG的实时图表更新。

如何投资CRWG股票？

投资Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF需要考虑年度范围1.79 - 69.91和当前价格21.94。许多人在以21.94或22.24下订单之前，会比较56.71%和。实时查看CRWG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF的最高价格是69.91。在1.79 - 69.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF（CRWG）的最低价格为1.79。将其与当前的21.94和1.79 - 69.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRWG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.88和201.37%中可见。

日范围
20.54 23.49
年范围
1.79 69.91
前一天收盘价
20.88
开盘价
22.25
卖价
21.94
买价
22.24
最低价
20.54
最高价
23.49
交易量
2.424 K
日变化
5.08%
月变化
56.71%
6个月变化
784.68%
年变化
201.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%