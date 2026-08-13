CRWG: Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
今日CRWG汇率已更改5.08%。当日，交易品种以低点20.54和高点23.49进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CRWG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票今天的定价为21.94。它在20.54 - 23.49范围内交易，昨天的收盘价为20.88，交易量达到2424。CRWG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF目前的价值为21.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注201.37%和USD。实时查看图表以跟踪CRWG走势。
如何购买CRWG股票？
您可以以21.94的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票。订单通常设置在21.94或22.24附近，而2424和-1.39%显示市场活动。立即关注CRWG的实时图表更新。
如何投资CRWG股票？
投资Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF需要考虑年度范围1.79 - 69.91和当前价格21.94。许多人在以21.94或22.24下订单之前，会比较56.71%和。实时查看CRWG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF的最高价格是69.91。在1.79 - 69.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF（CRWG）的最低价格为1.79。将其与当前的21.94和1.79 - 69.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRWG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.88和201.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.88
- 开盘价
- 22.25
- 卖价
- 21.94
- 买价
- 22.24
- 最低价
- 20.54
- 最高价
- 23.49
- 交易量
- 2.424 K
- 日变化
- 5.08%
- 月变化
- 56.71%
- 6个月变化
- 784.68%
- 年变化
- 201.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%