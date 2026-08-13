CRMX: Tradr 2X Long CRML Daily ETF
今日CRMX汇率已更改-3.59%。当日，交易品种以低点5.20和高点5.51进行交易。
关注Tradr 2X Long CRML Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRMX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票今天的定价为5.37。它在5.20 - 5.51范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到185。CRMX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long CRML Daily ETF目前的价值为5.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.37%和USD。实时查看图表以跟踪CRMX走势。
如何购买CRMX股票？
您可以以5.37的当前价格购买Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票。订单通常设置在5.37或5.67附近，而185和-0.19%显示市场活动。立即关注CRMX的实时图表更新。
如何投资CRMX股票？
投资Tradr 2X Long CRML Daily ETF需要考虑年度范围3.20 - 43.37和当前价格5.37。许多人在以5.37或5.67下订单之前，会比较53.43%和。实时查看CRMX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long CRML Daily ETF的最高价格是43.37。在3.20 - 43.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRML Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long CRML Daily ETF（CRMX）的最低价格为3.20。将其与当前的5.37和3.20 - 43.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRMX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long CRML Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.57和-76.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.57
- 开盘价
- 5.38
- 卖价
- 5.37
- 买价
- 5.67
- 最低价
- 5.20
- 最高价
- 5.51
- 交易量
- 185
- 日变化
- -3.59%
- 月变化
- 53.43%
- 6个月变化
- -22.62%
- 年变化
- -76.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%