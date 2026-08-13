CRMX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票今天的定价为5.37。它在5.20 - 5.51范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到185。CRMX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long CRML Daily ETF目前的价值为5.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.37%和USD。实时查看图表以跟踪CRMX走势。

如何购买CRMX股票？ 您可以以5.37的当前价格购买Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票。订单通常设置在5.37或5.67附近，而185和-0.19%显示市场活动。立即关注CRMX的实时图表更新。

如何投资CRMX股票？ 投资Tradr 2X Long CRML Daily ETF需要考虑年度范围3.20 - 43.37和当前价格5.37。许多人在以5.37或5.67下订单之前，会比较53.43%和。实时查看CRMX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long CRML Daily ETF的最高价格是43.37。在3.20 - 43.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRML Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long CRML Daily ETF（CRMX）的最低价格为3.20。将其与当前的5.37和3.20 - 43.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。