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CRMX: Tradr 2X Long CRML Daily ETF

5.37 USD 0.20 (3.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRMX汇率已更改-3.59%。当日，交易品种以低点5.20和高点5.51进行交易。

关注Tradr 2X Long CRML Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRMX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票今天的定价为5.37。它在5.20 - 5.51范围内交易，昨天的收盘价为5.57，交易量达到185。CRMX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long CRML Daily ETF目前的价值为5.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.37%和USD。实时查看图表以跟踪CRMX走势。

如何购买CRMX股票？

您可以以5.37的当前价格购买Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票。订单通常设置在5.37或5.67附近，而185和-0.19%显示市场活动。立即关注CRMX的实时图表更新。

如何投资CRMX股票？

投资Tradr 2X Long CRML Daily ETF需要考虑年度范围3.20 - 43.37和当前价格5.37。许多人在以5.37或5.67下订单之前，会比较53.43%和。实时查看CRMX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long CRML Daily ETF的最高价格是43.37。在3.20 - 43.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRML Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CRML Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long CRML Daily ETF（CRMX）的最低价格为3.20。将其与当前的5.37和3.20 - 43.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRMX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long CRML Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.57和-76.37%中可见。

日范围
5.20 5.51
年范围
3.20 43.37
前一天收盘价
5.57
开盘价
5.38
卖价
5.37
买价
5.67
最低价
5.20
最高价
5.51
交易量
185
日变化
-3.59%
月变化
53.43%
6个月变化
-22.62%
年变化
-76.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%