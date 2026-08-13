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CRMG: Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

6.22 USD 0.01 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRMG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点6.11和高点6.34进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRMG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF股票今天的定价为6.22。它在6.11 - 6.34范围内交易，昨天的收盘价为6.23，交易量达到1190。CRMG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF目前的价值为6.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.45%和USD。实时查看图表以跟踪CRMG走势。

如何购买CRMG股票？

您可以以6.22的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF股票。订单通常设置在6.22或6.52附近，而1190和-0.16%显示市场活动。立即关注CRMG的实时图表更新。

如何投资CRMG股票？

投资Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF需要考虑年度范围3.65 - 7.68和当前价格6.22。许多人在以6.22或6.52下订单之前，会比较8.74%和。实时查看CRMG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF的最高价格是7.68。在3.65 - 7.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF（CRMG）的最低价格为3.65。将其与当前的6.22和3.65 - 7.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRMG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.23和-4.45%中可见。

日范围
6.11 6.34
年范围
3.65 7.68
前一天收盘价
6.23
开盘价
6.23
卖价
6.22
买价
6.52
最低价
6.11
最高价
6.34
交易量
1.190 K
日变化
-0.16%
月变化
8.74%
6个月变化
-8.53%
年变化
-4.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%