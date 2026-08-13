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CRCO: YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF

13.32 USD 0.64 (5.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRCO汇率已更改5.05%。当日，交易品种以低点12.94和高点13.65进行交易。

关注YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRCO股票今天的价格是多少？

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF股票今天的定价为13.32。它在12.94 - 13.65范围内交易，昨天的收盘价为12.68，交易量达到86。CRCO的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF目前的价值为13.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.39%和USD。实时查看图表以跟踪CRCO走势。

如何购买CRCO股票？

您可以以13.32的当前价格购买YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在13.32或13.62附近，而86和2.46%显示市场活动。立即关注CRCO的实时图表更新。

如何投资CRCO股票？

投资YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围11.70 - 57.31和当前价格13.32。许多人在以13.32或13.62下订单之前，会比较13.75%和。实时查看CRCO价格图表，了解每日变化。

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF的最高价格是57.31。在11.70 - 57.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF（CRCO）的最低价格为11.70。将其与当前的13.32和11.70 - 57.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRCO股票是什么时候拆分的？

YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.68和-73.39%中可见。

日范围
12.94 13.65
年范围
11.70 57.31
前一天收盘价
12.68
开盘价
13.00
卖价
13.32
买价
13.62
最低价
12.94
最高价
13.65
交易量
86
日变化
5.05%
月变化
13.75%
6个月变化
-41.50%
年变化
-73.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%