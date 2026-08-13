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CRCG: Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF

10.21 USD 1.09 (11.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRCG汇率已更改11.95%。当日，交易品种以低点9.27和高点10.80进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRCG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF股票今天的定价为10.21。它在9.27 - 10.80范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到8425。CRCG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF目前的价值为10.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.78%和USD。实时查看图表以跟踪CRCG走势。

如何购买CRCG股票？

您可以以10.21的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF股票。订单通常设置在10.21或10.51附近，而8425和6.80%显示市场活动。立即关注CRCG的实时图表更新。

如何投资CRCG股票？

投资Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF需要考虑年度范围0.95 - 50.51和当前价格10.21。许多人在以10.21或10.51下订单之前，会比较45.03%和。实时查看CRCG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF的最高价格是50.51。在0.95 - 50.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF（CRCG）的最低价格为0.95。将其与当前的10.21和0.95 - 50.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRCG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和9.78%中可见。

日范围
9.27 10.80
年范围
0.95 50.51
前一天收盘价
9.12
开盘价
9.56
卖价
10.21
买价
10.51
最低价
9.27
最高价
10.80
交易量
8.425 K
日变化
11.95%
月变化
45.03%
6个月变化
355.80%
年变化
9.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%