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CPSL: 中国精密带钢有限公司

28.23 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPSL汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点28.19和高点28.23进行交易。

关注中国精密带钢有限公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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常见问题解答

CPSL股票今天的价格是多少？

中国精密带钢有限公司股票今天的定价为28.23。它在28.19 - 28.23范围内交易，昨天的收盘价为28.20，交易量达到41。CPSL的实时价格图表显示了这些更新。

中国精密带钢有限公司股票是否支付股息？

中国精密带钢有限公司目前的价值为28.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.10%和USD。实时查看图表以跟踪CPSL走势。

如何购买CPSL股票？

您可以以28.23的当前价格购买中国精密带钢有限公司股票。订单通常设置在28.23或28.53附近，而41和0.00%显示市场活动。立即关注CPSL的实时图表更新。

如何投资CPSL股票？

投资中国精密带钢有限公司需要考虑年度范围27.09 - 28.24和当前价格28.23。许多人在以28.23或28.53下订单之前，会比较0.39%和。实时查看CPSL价格图表，了解每日变化。

中国精密带钢有限公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，中国精密带钢有限公司的最高价格是28.24。在27.09 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国精密带钢有限公司的绩效。

中国精密带钢有限公司股票的最低价格是多少？

中国精密带钢有限公司（CPSL）的最低价格为27.09。将其与当前的28.23和27.09 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPSL股票是什么时候拆分的？

中国精密带钢有限公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.20和3.10%中可见。

日范围
28.19 28.23
年范围
27.09 28.24
前一天收盘价
28.20
开盘价
28.23
卖价
28.23
买价
28.53
最低价
28.19
最高价
28.23
交易量
41
日变化
0.11%
月变化
0.39%
6个月变化
2.97%
年变化
3.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%