CPSL: 中国精密带钢有限公司
今日CPSL汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点28.19和高点28.23进行交易。
关注中国精密带钢有限公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CPSL股票今天的价格是多少？
中国精密带钢有限公司股票今天的定价为28.23。它在28.19 - 28.23范围内交易，昨天的收盘价为28.20，交易量达到41。CPSL的实时价格图表显示了这些更新。
中国精密带钢有限公司股票是否支付股息？
中国精密带钢有限公司目前的价值为28.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.10%和USD。实时查看图表以跟踪CPSL走势。
如何购买CPSL股票？
您可以以28.23的当前价格购买中国精密带钢有限公司股票。订单通常设置在28.23或28.53附近，而41和0.00%显示市场活动。立即关注CPSL的实时图表更新。
如何投资CPSL股票？
投资中国精密带钢有限公司需要考虑年度范围27.09 - 28.24和当前价格28.23。许多人在以28.23或28.53下订单之前，会比较0.39%和。实时查看CPSL价格图表，了解每日变化。
中国精密带钢有限公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，中国精密带钢有限公司的最高价格是28.24。在27.09 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国精密带钢有限公司的绩效。
中国精密带钢有限公司股票的最低价格是多少？
中国精密带钢有限公司（CPSL）的最低价格为27.09。将其与当前的28.23和27.09 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPSL股票是什么时候拆分的？
中国精密带钢有限公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.20和3.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.20
- 开盘价
- 28.23
- 卖价
- 28.23
- 买价
- 28.53
- 最低价
- 28.19
- 最高价
- 28.23
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.39%
- 6个月变化
- 2.97%
- 年变化
- 3.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%