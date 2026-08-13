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COPL: Copley Acquisition Corp

10.49 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COPL汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.49和高点10.50进行交易。

关注Copley Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COPL股票今天的价格是多少？

Copley Acquisition Corp股票今天的定价为10.49。它在10.49 - 10.50范围内交易，昨天的收盘价为10.48，交易量达到135。COPL的实时价格图表显示了这些更新。

Copley Acquisition Corp股票是否支付股息？

Copley Acquisition Corp目前的价值为10.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.07%和USD。实时查看图表以跟踪COPL走势。

如何购买COPL股票？

您可以以10.49的当前价格购买Copley Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.49或10.79附近，而135和-0.10%显示市场活动。立即关注COPL的实时图表更新。

如何投资COPL股票？

投资Copley Acquisition Corp需要考虑年度范围10.08 - 10.50和当前价格10.49。许多人在以10.49或10.79下订单之前，会比较0.10%和。实时查看COPL价格图表，了解每日变化。

Copley Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Copley Acquisition Corp的最高价格是10.50。在10.08 - 10.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Copley Acquisition Corp的绩效。

Copley Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Copley Acquisition Corp（COPL）的最低价格为10.08。将其与当前的10.49和10.08 - 10.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPL股票是什么时候拆分的？

Copley Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.48和4.07%中可见。

日范围
10.49 10.50
年范围
10.08 10.50
前一天收盘价
10.48
开盘价
10.50
卖价
10.49
买价
10.79
最低价
10.49
最高价
10.50
交易量
135
日变化
0.10%
月变化
0.10%
6个月变化
1.84%
年变化
4.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%