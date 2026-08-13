CONX: Direxion Daily COIN Bull 2X ETF
今日CONX汇率已更改-1.61%。当日，交易品种以低点4.82和高点5.22进行交易。
关注Direxion Daily COIN Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CONX股票今天的价格是多少？
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票今天的定价为4.89。它在4.82 - 5.22范围内交易，昨天的收盘价为4.97，交易量达到52。CONX的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF目前的价值为4.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.51%和USD。实时查看图表以跟踪CONX走势。
如何购买CONX股票？
您可以以4.89的当前价格购买Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票。订单通常设置在4.89或5.19附近，而52和-1.61%显示市场活动。立即关注CONX的实时图表更新。
如何投资CONX股票？
投资Direxion Daily COIN Bull 2X ETF需要考虑年度范围4.33 - 27.44和当前价格4.89。许多人在以4.89或5.19下订单之前，会比较3.60%和。实时查看CONX价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily COIN Bull 2X ETF的最高价格是27.44。在4.33 - 27.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily COIN Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF（CONX）的最低价格为4.33。将其与当前的4.89和4.33 - 27.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CONX股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.97和-78.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.97
- 开盘价
- 4.97
- 卖价
- 4.89
- 买价
- 5.19
- 最低价
- 4.82
- 最高价
- 5.22
- 交易量
- 52
- 日变化
- -1.61%
- 月变化
- 3.60%
- 6个月变化
- -44.62%
- 年变化
- -78.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%