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CONX: Direxion Daily COIN Bull 2X ETF

4.89 USD 0.08 (1.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CONX汇率已更改-1.61%。当日，交易品种以低点4.82和高点5.22进行交易。

关注Direxion Daily COIN Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CONX股票今天的价格是多少？

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票今天的定价为4.89。它在4.82 - 5.22范围内交易，昨天的收盘价为4.97，交易量达到52。CONX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF目前的价值为4.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.51%和USD。实时查看图表以跟踪CONX走势。

如何购买CONX股票？

您可以以4.89的当前价格购买Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票。订单通常设置在4.89或5.19附近，而52和-1.61%显示市场活动。立即关注CONX的实时图表更新。

如何投资CONX股票？

投资Direxion Daily COIN Bull 2X ETF需要考虑年度范围4.33 - 27.44和当前价格4.89。许多人在以4.89或5.19下订单之前，会比较3.60%和。实时查看CONX价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily COIN Bull 2X ETF的最高价格是27.44。在4.33 - 27.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily COIN Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF（CONX）的最低价格为4.33。将其与当前的4.89和4.33 - 27.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CONX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CONX股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.97和-78.51%中可见。

日范围
4.82 5.22
年范围
4.33 27.44
前一天收盘价
4.97
开盘价
4.97
卖价
4.89
买价
5.19
最低价
4.82
最高价
5.22
交易量
52
日变化
-1.61%
月变化
3.60%
6个月变化
-44.62%
年变化
-78.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%