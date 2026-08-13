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COIG: Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

4.01 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COIG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.89和高点4.23进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COIG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF股票今天的定价为4.01。它在3.89 - 4.23范围内交易，昨天的收盘价为4.01，交易量达到138。COIG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF目前的价值为4.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.87%和USD。实时查看图表以跟踪COIG走势。

如何购买COIG股票？

您可以以4.01的当前价格购买Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF股票。订单通常设置在4.01或4.31附近，而138和-0.99%显示市场活动。立即关注COIG的实时图表更新。

如何投资COIG股票？

投资Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF需要考虑年度范围3.50 - 10.78和当前价格4.01。许多人在以4.01或4.31下订单之前，会比较5.53%和。实时查看COIG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF的最高价格是10.78。在3.50 - 10.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF（COIG）的最低价格为3.50。将其与当前的4.01和3.50 - 10.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COIG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.01和-38.87%中可见。

日范围
3.89 4.23
年范围
3.50 10.78
前一天收盘价
4.01
开盘价
4.05
卖价
4.01
买价
4.31
最低价
3.89
最高价
4.23
交易量
138
日变化
0.00%
月变化
5.53%
6个月变化
-44.69%
年变化
-38.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%