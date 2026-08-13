CLSX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票今天的定价为11.09。它在11.05 - 12.38范围内交易，昨天的收盘价为11.28，交易量达到367。CLSX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long CLSK Daily ETF目前的价值为11.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.10%和USD。实时查看图表以跟踪CLSX走势。

如何购买CLSX股票？ 您可以以11.09的当前价格购买Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票。订单通常设置在11.09或11.39附近，而367和-10.42%显示市场活动。立即关注CLSX的实时图表更新。

如何投资CLSX股票？ 投资Tradr 2X Long CLSK Daily ETF需要考虑年度范围7.46 - 118.09和当前价格11.09。许多人在以11.09或11.39下订单之前，会比较-29.14%和。实时查看CLSX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long CLSK Daily ETF的最高价格是118.09。在7.46 - 118.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CLSK Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long CLSK Daily ETF（CLSX）的最低价格为7.46。将其与当前的11.09和7.46 - 118.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。