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CLSX: Tradr 2X Long CLSK Daily ETF

11.09 USD 0.19 (1.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLSX汇率已更改-1.68%。当日，交易品种以低点11.05和高点12.38进行交易。

关注Tradr 2X Long CLSK Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLSX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票今天的定价为11.09。它在11.05 - 12.38范围内交易，昨天的收盘价为11.28，交易量达到367。CLSX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF目前的价值为11.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.10%和USD。实时查看图表以跟踪CLSX走势。

如何购买CLSX股票？

您可以以11.09的当前价格购买Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票。订单通常设置在11.09或11.39附近，而367和-10.42%显示市场活动。立即关注CLSX的实时图表更新。

如何投资CLSX股票？

投资Tradr 2X Long CLSK Daily ETF需要考虑年度范围7.46 - 118.09和当前价格11.09。许多人在以11.09或11.39下订单之前，会比较-29.14%和。实时查看CLSX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long CLSK Daily ETF的最高价格是118.09。在7.46 - 118.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CLSK Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF（CLSX）的最低价格为7.46。将其与当前的11.09和7.46 - 118.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLSX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.28和-57.10%中可见。

日范围
11.05 12.38
年范围
7.46 118.09
前一天收盘价
11.28
开盘价
12.38
卖价
11.09
买价
11.39
最低价
11.05
最高价
12.38
交易量
367
日变化
-1.68%
月变化
-29.14%
6个月变化
-4.40%
年变化
-57.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%