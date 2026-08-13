CIFG: Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF
今日CIFG汇率已更改10.75%。当日，交易品种以低点4.97和高点5.60进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CIFG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票今天的定价为5.05。它在4.97 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为4.56，交易量达到459。CIFG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF目前的价值为5.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.00%和USD。实时查看图表以跟踪CIFG走势。
如何购买CIFG股票？
您可以以5.05的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票。订单通常设置在5.05或5.35附近，而459和-0.79%显示市场活动。立即关注CIFG的实时图表更新。
如何投资CIFG股票？
投资Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF需要考虑年度范围4.21 - 20.84和当前价格5.05。许多人在以5.05或5.35下订单之前，会比较-39.95%和。实时查看CIFG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF的最高价格是20.84。在4.21 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF（CIFG）的最低价格为4.21。将其与当前的5.05和4.21 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CIFG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.56和-62.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.56
- 开盘价
- 5.09
- 卖价
- 5.05
- 买价
- 5.35
- 最低价
- 4.97
- 最高价
- 5.60
- 交易量
- 459
- 日变化
- 10.75%
- 月变化
- -39.95%
- 6个月变化
- -35.01%
- 年变化
- -62.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%