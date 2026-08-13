报价部分
货币 / CIFG
回到股票

CIFG: Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF

5.05 USD 0.49 (10.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CIFG汇率已更改10.75%。当日，交易品种以低点4.97和高点5.60进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CIFG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票今天的定价为5.05。它在4.97 - 5.60范围内交易，昨天的收盘价为4.56，交易量达到459。CIFG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF目前的价值为5.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.00%和USD。实时查看图表以跟踪CIFG走势。

如何购买CIFG股票？

您可以以5.05的当前价格购买Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票。订单通常设置在5.05或5.35附近，而459和-0.79%显示市场活动。立即关注CIFG的实时图表更新。

如何投资CIFG股票？

投资Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF需要考虑年度范围4.21 - 20.84和当前价格5.05。许多人在以5.05或5.35下订单之前，会比较-39.95%和。实时查看CIFG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF的最高价格是20.84。在4.21 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF（CIFG）的最低价格为4.21。将其与当前的5.05和4.21 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIFG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.56和-62.00%中可见。

日范围
4.97 5.60
年范围
4.21 20.84
前一天收盘价
4.56
开盘价
5.09
卖价
5.05
买价
5.35
最低价
4.97
最高价
5.60
交易量
459
日变化
10.75%
月变化
-39.95%
6个月变化
-35.01%
年变化
-62.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%