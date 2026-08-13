BSMY股票今天的价格是多少？ Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF股票今天的定价为24.13。它在24.08 - 24.14范围内交易，昨天的收盘价为24.11，交易量达到39。BSMY的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？ Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF目前的价值为24.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.33%和USD。实时查看图表以跟踪BSMY走势。

如何购买BSMY股票？ 您可以以24.13的当前价格购买Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在24.13或24.43附近，而39和0.21%显示市场活动。立即关注BSMY的实时图表更新。

如何投资BSMY股票？ 投资Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围23.92 - 25.03和当前价格24.13。许多人在以24.13或24.43下订单之前，会比较0.50%和。实时查看BSMY价格图表，了解每日变化。

Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF的最高价格是25.03。在23.92 - 25.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF的绩效。

Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？ Invesco Bulletshares 2034 Municipal Bond ETF（BSMY）的最低价格为23.92。将其与当前的24.13和23.92 - 25.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。