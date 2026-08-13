BSJX股票今天的价格是多少？ Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为25.14。它在25.13 - 25.15范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到7。BSJX的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为25.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.18%和USD。实时查看图表以跟踪BSJX走势。

如何购买BSJX股票？ 您可以以25.14的当前价格购买Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在25.14或25.44附近，而7和-0.04%显示市场活动。立即关注BSJX的实时图表更新。

如何投资BSJX股票？ 投资Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.55 - 25.89和当前价格25.14。许多人在以25.14或25.44下订单之前，会比较0.52%和。实时查看BSJX价格图表，了解每日变化。

Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是25.89。在24.55 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ Invesco Bulletshares 2033 High Yield Corporate Bond ETF（BSJX）的最低价格为24.55。将其与当前的25.14和24.55 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSJX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。