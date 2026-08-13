BSJW: Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
今日BSJW汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.30进行交易。
关注Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BSJW股票今天的价格是多少？
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为25.28。它在25.26 - 25.30范围内交易，昨天的收盘价为25.30，交易量达到29。BSJW的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪BSJW走势。
如何购买BSJW股票？
您可以以25.28的当前价格购买Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而29和0.00%显示市场活动。立即关注BSJW的实时图表更新。
如何投资BSJW股票？
投资Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.78 - 25.89和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BSJW价格图表，了解每日变化。
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是25.89。在24.78 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF（BSJW）的最低价格为24.78。将其与当前的25.28和24.78 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSJW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSJW股票是什么时候拆分的？
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.30和-2.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.30
- 开盘价
- 25.28
- 卖价
- 25.28
- 买价
- 25.58
- 最低价
- 25.26
- 最高价
- 25.30
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -1.06%
- 年变化
- -2.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%