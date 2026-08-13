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BSJW: Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

25.28 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BSJW汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.30进行交易。

关注Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BSJW股票今天的价格是多少？

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为25.28。它在25.26 - 25.30范围内交易，昨天的收盘价为25.30，交易量达到29。BSJW的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪BSJW走势。

如何购买BSJW股票？

您可以以25.28的当前价格购买Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而29和0.00%显示市场活动。立即关注BSJW的实时图表更新。

如何投资BSJW股票？

投资Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.78 - 25.89和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BSJW价格图表，了解每日变化。

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是25.89。在24.78 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF（BSJW）的最低价格为24.78。将其与当前的25.28和24.78 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSJW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSJW股票是什么时候拆分的？

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.30和-2.05%中可见。

日范围
25.26 25.30
年范围
24.78 25.89
前一天收盘价
25.30
开盘价
25.28
卖价
25.28
买价
25.58
最低价
25.26
最高价
25.30
交易量
29
日变化
-0.08%
月变化
0.40%
6个月变化
-1.06%
年变化
-2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%