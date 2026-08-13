报价部分
货币 / BSCZ
回到股票

BSCZ: Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF

20.07 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BSCZ汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.07和高点20.13进行交易。

关注Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BSCZ股票今天的价格是多少？

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF股票今天的定价为20.07。它在20.07 - 20.13范围内交易，昨天的收盘价为20.06，交易量达到45。BSCZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF目前的价值为20.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪BSCZ走势。

如何购买BSCZ股票？

您可以以20.07的当前价格购买Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在20.07或20.37附近，而45和-0.30%显示市场活动。立即关注BSCZ的实时图表更新。

如何投资BSCZ股票？

投资Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围19.98 - 21.16和当前价格20.07。许多人在以20.07或20.37下订单之前，会比较0.00%和。实时查看BSCZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF的最高价格是21.16。在19.98 - 21.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF的绩效。

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF（BSCZ）的最低价格为19.98。将其与当前的20.07和19.98 - 21.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSCZ股票是什么时候拆分的？

Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.06和-1.81%中可见。

日范围
20.07 20.13
年范围
19.98 21.16
前一天收盘价
20.06
开盘价
20.13
卖价
20.07
买价
20.37
最低价
20.07
最高价
20.13
交易量
45
日变化
0.05%
月变化
0.00%
6个月变化
-4.11%
年变化
-1.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%